Auf Streife
Folge 85: Berufsschläger
44 Min.Ab 12
Eine Frau ruft die Polizei zu dem Besitzer eines Ladens, weil dieser eine besorgniserregende Nachricht geschickt hatte. - Eine Joggerin wird im Park überfallen. Ihr Retter stellt sich als ihr Internet-Date vor, von dem sie gar nichts weiß. - Weil ein Pärchen heftig streitet, schreitet die Polizei ein. Prompt finden sie Drogen beim Mann. - Bei einem Airsoft-Spiel wird ein Spieler durch eine Metallkugel verletzt. Unfall oder Absicht?
