Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Berufsschläger

SAT.1Staffel 11Folge 85
Berufsschläger

BerufsschlägerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 85: Berufsschläger

44 Min.Ab 12

Eine Frau ruft die Polizei zu dem Besitzer eines Ladens, weil dieser eine besorgniserregende Nachricht geschickt hatte. - Eine Joggerin wird im Park überfallen. Ihr Retter stellt sich als ihr Internet-Date vor, von dem sie gar nichts weiß. - Weil ein Pärchen heftig streitet, schreitet die Polizei ein. Prompt finden sie Drogen beim Mann. - Bei einem Airsoft-Spiel wird ein Spieler durch eine Metallkugel verletzt. Unfall oder Absicht?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen