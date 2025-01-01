Auf Streife
Folge 87: Das vergessene Büro
45 Min.Ab 12
In einem verlassenen Gebäude findet die Besitzerin Möbel vor, die nicht ihr gehören. Wer hat sich dort eingenistet? Eine Politesse wird mit Strafzetteln beklebt. Obwohl sie niemanden gesehen hat, hegt sie einen Verdacht ... Als eine Frau ihre Mutter besuchen möchte, stößt sie dort auf zwei Streithähne. Es sind die Verflossenen der Mutter, die verschwunden ist ... Ein Mann wird beim Einbruch in einen Oldtimer-Showroom erwischt. Zeitgleich wird seine Freundin vermisst.
