Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das vergessene Büro

SAT.1Staffel 11Folge 87
Das vergessene Büro

Das vergessene BüroJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 87: Das vergessene Büro

45 Min.Ab 12

In einem verlassenen Gebäude findet die Besitzerin Möbel vor, die nicht ihr gehören. Wer hat sich dort eingenistet? Eine Politesse wird mit Strafzetteln beklebt. Obwohl sie niemanden gesehen hat, hegt sie einen Verdacht ... Als eine Frau ihre Mutter besuchen möchte, stößt sie dort auf zwei Streithähne. Es sind die Verflossenen der Mutter, die verschwunden ist ... Ein Mann wird beim Einbruch in einen Oldtimer-Showroom erwischt. Zeitgleich wird seine Freundin vermisst.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen