Auf Streife
Folge 88: Bye Bye Beauty
45 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Ein Model wird im Beautysalon verunstaltet. Ausgerechnet dann sind Paparazzi vor Ort ... In der Toilette der Wache wird ein gefälschter Ausweis gefunden, der der Person in der Ausnüchterungszelle gehört ... Auf Streife finden die Beamten ein verunglücktes Auto. Der Motor läuft, aber der Fahrer ist weg. Blutspuren und eine Kamera lassen Schlimmes befürchten ... Ein Pärchen wird in Gefangenschaft gehalten, weil es beschuldigt wurde, in eine der Wohnungen eingebrochen zu haben.
