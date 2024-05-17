Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ein Schnörres auf Abwegen

SAT.1Staffel 11Folge 91vom 17.05.2024
Ein Schnörres auf Abwegen

Ein Schnörres auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 91: Ein Schnörres auf Abwegen

44 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12

In einer Klinik wird eine Krankenschwester von einem Patienten beschuldigt, die Wertsachen eingesteckt zu haben. - In der Pause finden die Beamten eine Waffelverkäuferin neben ihrem Standwagen niedergeschlagen vor. - Die Suche nach einer vermissten Frau führt die Beamten zu einer Partneragentur. Dort sehen sie den Chef, wie er seine Assistentin bedroht! - Der Wagen eines Clowns wird beschädigt und mit Farbe beschmiert. Er ist sich sicher: Das war sein Konkurrent!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen