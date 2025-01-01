Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 94
44 Min.Ab 12

Weil sie ihre Tochter vermisst, ortet die Mutter deren Handy. Es führt sie zu einem Wohnmobil im Wald. Dann fällt ein Schuss. - Ein junger Mann wird bei einem Raubüberfall festgenommen. Auf dem Revier gesteht er verängstigt die Tat. - Einbruch in ein Einfamilienhaus - zeitgleich sucht die Nachbarin ihre Kinder. - Kurz vor der Geburtstagsparty des Stiefsohnes wird die Mutter euphorisch high im Garten der Nachbarn aufgegriffen.

