SAT.1 Staffel 11 Folge 97
Folge 97: Das ist nicht zum Lachen

45 Min. Ab 12

Eine Frau verunfallt mit dem Auto des Freundes, weil sie ohnmächtig wurde. Warum hat sie das Bewusstsein verloren? - Festnahme eines 12-Jährigen wegen Ladendiebstahls: Während er frech die Tat zugibt, betritt seine Oma das Revier. - Schreie aus einem Haus: Als den Beamten die Tür geöffnet wird, entdecken sie eine niedergeschlagene halbnackte Frau. - Ein Axtsportler setzt wegen Vandalismus und einer verschwundenen Person den Notruf ab.

