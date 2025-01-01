Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 99
Folge 99: Der Faden der Ariane

45 Min.Ab 12

Unfall auf einem Fabrikgelände: Angeblich hat der Fahrer das Auto beim Ausweichen vor einem Reh gegen die Mauer gefahren. - Ein Online-Schuh-Verkäufer betritt die Wache: Jemand hat getragene Schuhe an die Kundinnen verschickt! - Nachdem eine Ärztin in ihrer Praxis mit Farbbeutel beschmissen wurde, entdeckt sie ein Plakat mit einer bösen Botschaft! - Ein Villenbesitzer hat eine junge Frau im Schwitzkasten, die zudem noch ihren Opa vermisst.

