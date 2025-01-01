Zum Inhalt springenBarrierefrei
Restaurantbesitzer nach Lieferung illegaler Jagdtrophäen verschwunden

SAT.1Staffel 12Folge 100
45 Min.Ab 12

Eine Kellnerin bringt ein Paket mit Jagdtrophäen auf die Wache. Sie befürchtet, dass ihr Chef mit diesen illegal handelt, doch er ist spurlos verschwunden. - Kampflärm im Wohnhaus: Der Mieter wird eingesperrt und verletzt im Bad gefunden! Der Schwager soll das gewesen sein, nachdem die Frau des Opfers bei diesem zu Besuch war. - In der Überwachungskamera entdecken die Beamten ein Paar bei einem anstößigen Fotoshooting am Streifenwagen! Plötzlich bricht die Frau zusammen.

