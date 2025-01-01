Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Polizei entdeckt gruselige Todesdrohung

SAT.1Staffel 12Folge 104
Polizei entdeckt gruselige Todesdrohung

Auf Streife

Folge 104: Polizei entdeckt gruselige Todesdrohung

45 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten eine lebensgroße Puppe, die mit einem Strick um den Hals von einem Baum hängt. An ihr ist eine Drohnachricht befestigt! - Eine Lehrerin wird nach einem im Internet aufgetauchtem Sex-Video mit ihrem Mann von der Schule suspendiert. Jemand hat sie heimlich gefilmt! - Eine Frau meldet einen Einbruch in das Nachbarshaus. Als die Beamten aufschlagen, treffen sie auf einen Mann, der angeblich dort wohnt. Aber wieso trägt er ein Krankenhaushemd?

