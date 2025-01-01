Nachbarschaftsstreit - Gefährliche Schreckschusswaffe benutztJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 108: Nachbarschaftsstreit - Gefährliche Schreckschusswaffe benutzt
44 Min.Ab 12
Ein Mann sprengt Maulwurfshügel in die Luft! Vor Ort geht die Meldung ein, dass die Nachbarn soeben Anzeige wegen Bedrohung und Körperverletzung mit einer Schreckschusswaffe erstattet haben. - Ein Frauchen begründet den Angriff des Hundes auf einen Mann damit, dass dieser ihre Schwester stalkt. - Seit Monaten sucht eine Frau nach ihrer Schwester - und als diese ihr im Wald mit zugeklebten Augen vor das Auto läuft, wird die Frau ausgeknockt.
