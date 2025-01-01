Neue Liebe mit geborgtem Geld spurlos verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 109: Neue Liebe mit geborgtem Geld spurlos verschwunden
44 Min.Ab 12
Eine Unfallchirurgin meldet mit einem Röntgenbild ihren Freund als vermisst. Auf dem Röntgenbild ist zu sehen, dass ihm die Finger gebrochen wurden. - Eine Frau vermutet, dass ihr Freund versucht hat, sich umzubringen. Bewusstlos bringt sie ihn zur Wache. Aber woher stammen die Würgemale an seinem Hals? - Ein Anwohner ruft die Polizei, weil im Garten seines Nachbarn ein Zelt brennt. Angeblich wissen die Hausbesitzer davon nichts.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick