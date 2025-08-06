Frau kommt mit Sprengstoffgürtel auf die WacheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 112: Frau kommt mit Sprengstoffgürtel auf die Wache
44 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 12
Eine nervöse Frau mit einem Sprengstoffgürtel und einer Mini-Kamera um den Bauch betritt die Wache. Aus einem Handy ertönt eine verzerrte Stimme mit einer Forderung an die Polizei! - Eine Frau wird aufs Bahngleis geschubst und von einer Passantin gerettet. Der mutmaßliche Gleis-Schubser wollte sich angeblich nur gegen eine große Spinne wehren. - Die Polizisten sehen in der Nähe eines Fahrradgeschäfts einen Unfall: Ein SUV hat ein Fahrrad samt Kindertransportanhänger erfasst!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick