Frau auf Wache zusammengebrochen - Identität unbekannt

SAT.1Staffel 12Folge 113
Folge 113: Frau auf Wache zusammengebrochen - Identität unbekannt

44 Min.Ab 12

Eine schwerverletzte Frau schleppt sich mit letzter Kraft auf die Wache, bittet um Hilfe und bricht dann zusammen. - Im Park wird ein bewusstloser Mann im Anzug aufgefunden, neben ihm eine Reihe teurer Weinflaschen. Ist er Opfer eines Verbrechens? - Die Streifenpolizisten stoßen auf einen Spediteur, der in einem Toilettenhäuschen gefangen ist - zugeparkt mit seinem eigenen Fahrzeug. Und das, obwohl er dringend zu einem wichtigen Geschäftsabschluss mit einem Unternehmer muss.

