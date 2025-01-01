Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Autodiebstahl - Mann in Lebensgefahr

SAT.1Staffel 12Folge 118
Autodiebstahl - Mann in Lebensgefahr

Autodiebstahl - Mann in LebensgefahrJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 118: Autodiebstahl - Mann in Lebensgefahr

44 Min.Ab 12

Einem Kunstherzträger wird der Wagen gestohlen, in dem sich die Ersatz-Akkus für sein Kunstherz befinden! Sein einzig verbliebener Akku zeigt gegen Null. - Eine Frau mit Tourette-Syndrom und im Pfadfinder-Outfit betritt die Wache.Sie zeigt den Beamten ihren gruseligen Fund: ein menschlicher Schädel! - Der Trainer eines Fitnessstudios wurde überfallen und in einen Spiegel gestoßen. In seinem Körper stecken vereinzelt Scherben ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen