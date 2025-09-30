Mann vermisst - Überraschende Enthüllung auf WacheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 119: Mann vermisst - Überraschende Enthüllung auf Wache
45 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Ein entlaufener Hund soll nach Hause gebracht werden. In der Villa scheint eine ausufernde Party stattgefunden zu haben. Doch wo sind die Hundebesitzer? - Eine Schulwand wird mit einem abscheulichen Video bestrahlt: In Dauerschleife ist zu sehen, wie ein Mädchen mit dem Kopf im Klo hängt und die Spülung betätigt wird! - Eine Braut ist außer sich: Jemand hat ihr Brautkleid mit Kot beschmiert! Der Verdacht fällt auf die Brautmodenverkäuferin, weil sie die Ex des Bräutigams ist.
