Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Brutaler Angriff auf Auszubildende

SAT.1Staffel 12Folge 124
Brutaler Angriff auf Auszubildende

Brutaler Angriff auf AuszubildendeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 124: Brutaler Angriff auf Auszubildende

45 Min.Ab 12

Eine Frau erhält eine besorgniserregende Nachricht von ihrer Schwester. Die Auszubildende wurde eingesperrt und als sie sich wehrte, brach die Verbindung ab! - Mit einem angeleimten Stuhl und Spaghetti im Mund betritt ein Mann die Wache. Wie ist er in diese missliche Lage geraten? - Eine Mutter hat Angst um ihre Tochter: Die 20-Jährige hätte nach dem Praktikum ihren Sohn abholen sollen. Ihr Wagen steht an einem Waldparkplatz und ihr Handy klingelt in einem Liebes-Wohnwagen!

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen