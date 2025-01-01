Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Schock im Hotelzimmer: Zimmermädchen findet bewusstlose Frau

SAT.1Staffel 12Folge 125
Schock im Hotelzimmer: Zimmermädchen findet bewusstlose Frau

Schock im Hotelzimmer: Zimmermädchen findet bewusstlose FrauJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 125: Schock im Hotelzimmer: Zimmermädchen findet bewusstlose Frau

44 Min.Ab 12

Ein Zimmermädchen findet in einem Hotelzimmer eine halbnackte Frau mit einer blutigen Kopfverletzung und bewusstlos auf dem Bett vor! - Die Beamten sehen ein verunglücktes Fahrschulauto. Der schockierte Fahrschüler erklärt, dass die Fahrlehrerin plötzlich ohnmächtig wurde. - Ein Teenie liegt mit schokoladenverschmiertem Mund auf einem Parkplatz, ist euphorisch, aber kann nicht selbstständig stehen ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen