Verletzte 17-jährige lügt Polizisten anJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 128: Verletzte 17-jährige lügt Polizisten an
45 Min.Ab 12
Eine 25-Jährige schleppt ihre Schwester zur Wache: Die Halsverletzungen, die sie hat, ähneln stark Würgemalen. Das Mädchen beharrt darauf, gestürzt zu sein. - Die Polizei wird wegen eines bedrohlichen Streits gerufen. Ein Mann ist mit einem Sack über dem Kopf an einen Bürostuhl mit Rollen gefesselt. Das Seil führt zu einem Wagen! - Ein Gabelstapelfahrer wird wegen Trunkenheit fristlos gekündigt. Dieser beteuert, dass er nüchtern ist. Was ist der Grund für seine Benommenheit?
