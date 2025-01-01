Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 12Folge 131
Folge 131: Gefährliches Rätselspiel auf der Wache

44 Min.Ab 12

Vor der Wache wirft eine Drohne eine Nachricht an die Beamten ab: Mehrere Rätsel sind zu lösen, um das Leben einer Frau zu retten! - In Unterwäsche und mit einem Beanie über den Kopf stolpert eine Frau den Gehweg entlang. Jemand hat die Mütze festgeklebt! - Auf dem Wacheparkplatz fährt eine 28-Jährige einen jungen Mann an. Doch sie hat den Verdacht, dass er absichtlich vor das Auto gesprungen ist!

