Illegale Party eskaliert in Beach-Club

SAT.1Staffel 12Folge 134vom 02.09.2025
Folge 134: Illegale Party eskaliert in Beach-Club

45 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12

Eine Party endet scheinbar mit einer Alkoholvergiftung für die Jugendlichen. Doch der Zustand der Gäste hat einen weit bedrohlicheren Hintergrund. - Eine Frau stellt sich: Sie hat beim Bogenschießen einen Menschen getötet! Doch auch ihr Freund will der Mörder gewesen sein. Aber wo ist die Leiche? - Nur mit Not können die Beamten im Auto einem herrenlosen Kinderwagen ausweichen. Auf der Suche nach der Mutter stoßen sie auf eine dunkle Familientragödie.

SAT.1
