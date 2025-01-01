Auf Streife
Folge 137: Diamanten im Taxi
44 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer entdeckt im Taxi eine Tortenschachtel mit gestohlenen Diamanten. Mit präziser Ermittlungsarbeit kommen die Beamten Unglaublichem auf die Spur. - Lebensgefährliche Fallen im Wald halten die Polizisten in Atem. Mit Hochdruck machen sie sich an die Arbeit, um unsagbaren Schaden zu verhindern. - Ein Routineeinsatz gerät aus den Fugen, als die Ermittler im Keller eines Hauses auf menschliche Abgründe stoßen.
