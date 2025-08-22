Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 12Folge 138vom 22.08.2025
Folge 138: Zeuge oder Mörder?!

44 Min.Folge vom 22.08.2025Ab 12

Ein 21-Jähriger bricht blutüberströmt zusammen, doch er ist unverletzt! Die Spur führt zu einer Berufsschule, wo die Beamten eine schreckliche Entdeckung machen. - Eine Patientin flieht aus dem Krankenhaus, angeblich wurde sie bestohlen! Als die Beamten ermitteln, decken sie die Hintergründe einer verzweifelten Tat auf. - Aus einem gefundenen Babyphone dringen Hilferufe einer Frau. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn auch ein Neugeborenes scheint in Gefahr zu schweben.

SAT.1
