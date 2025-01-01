Grundschülerin mit Baby zurückgelassenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 142: Grundschülerin mit Baby zurückgelassen
44 Min.Ab 12
Die Beamten treffen auf die minderjährige Renée, die sich seit einem Tag allein um ihr Geschwisterchen kümmert. Was ist ihrer verschwundenen Mutter passiert? - Verletzter Teenager rast ohne Führerschein im Auto seiner Mutter. Welches intime Geheimnis steckt hinter seiner Verzweiflungstat? - Nadine, die kürzlich ihren Mann durch einen Bootsunfall verlor, wird der Personalausweis gestohlen. Die Beamten kommen einem rücksichtslosen Plan auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick