Grundschülerin mit Baby zurückgelassen

SAT.1Staffel 12Folge 142
Folge 142: Grundschülerin mit Baby zurückgelassen

44 Min.Ab 12

Die Beamten treffen auf die minderjährige Renée, die sich seit einem Tag allein um ihr Geschwisterchen kümmert. Was ist ihrer verschwundenen Mutter passiert? - Verletzter Teenager rast ohne Führerschein im Auto seiner Mutter. Welches intime Geheimnis steckt hinter seiner Verzweiflungstat? - Nadine, die kürzlich ihren Mann durch einen Bootsunfall verlor, wird der Personalausweis gestohlen. Die Beamten kommen einem rücksichtslosen Plan auf die Spur.

