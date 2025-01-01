Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Schockfund im Park - gefesselter Mann in Müllsack

SAT.1Staffel 12Folge 143
Schockfund im Park - gefesselter Mann in Müllsack

44 Min.Ab 12

Die Beamten befreien Bastian aus einem Müllsack und finden bei ihm eine verstörende Nachricht: Er hat eine Stunde Zeit, um seine Frau lebend zu befreien! - Explodierende Feuerwerkskörper jagen Peters Gartenhaus in die Luft. Dabei wird seine neue Lebensgefährtin verletzt - Unfall oder Absicht? - Susi geht zur Polizei wegen einer großen Blutlache vor ihrem Haus. Sowohl ihr Hund als auch ihr Freund kommen als Opfer infrage.

