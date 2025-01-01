Hochzeitscrash! Braut entführtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 145: Hochzeitscrash! Braut entführt
45 Min.Ab 12
Aus einer Brautentführung wird bitterer Ernst. - Der Streit zwischen zwei Hobbygärtnern wird handgreiflich, als der eine dem anderen vorwirft, Voodoo gegen ihn eingesetzt zu haben. - Eine schwangere Eventmanagerin verletzt sich beim Sturz vom Stuhl. Es stellt sich heraus, dass dieser mutwillig angesägt wurde.
