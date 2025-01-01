Auf Streife
Folge 32: Untot
45 Min.Ab 12
Eine Mutter in Panik: Ihre Tochter ist verschwunden! Und dann ist da auch noch das blutbefleckte Kleid. - Eine Drohnachricht ziert die Seite eines demolierten Pkws. Der Halter ist sich sicher: Das war seine Stalkerin! - Jemand bricht in ein Yogastudio ein, verwüstet alles und hinterlässt eine Hass-Botschaft. - Auf Streife befreien die Polizisten einen halbnackten und geknebelten Klempner. Ist der Täter in der gestohlenen Uniform zum nächsten Kunden unterwegs?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick