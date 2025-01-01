Die vier Söhne der Katja ElberJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 33: Die vier Söhne der Katja Elber
44 Min.Ab 12
Eine 30-Jährige befürchtet, dass ihre Brüder einen Überfall planen, um an Geld für die OP der schwerkranken Mutter zu kommen! - Ein Mann soll bei einer Art-Night ein WC-Bild von seiner Ex gemacht haben, weshalb es eine handfeste Auseinandersetzung gibt. - Eine aufgeplatzte Imprägnier-Flasche und ein Zigarettenstummel lassen vermuten, dass das Zelt eines Anglers in Flammen aufgehen sollte. - Ein Mann hat im Wald etwas vergraben. Handelt es sich um ein Hundekadaver?
