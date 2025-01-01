Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die vier Söhne der Katja Elber

SAT.1Staffel 12Folge 33
Die vier Söhne der Katja Elber

Die vier Söhne der Katja ElberJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 33: Die vier Söhne der Katja Elber

44 Min.Ab 12

Eine 30-Jährige befürchtet, dass ihre Brüder einen Überfall planen, um an Geld für die OP der schwerkranken Mutter zu kommen! - Ein Mann soll bei einer Art-Night ein WC-Bild von seiner Ex gemacht haben, weshalb es eine handfeste Auseinandersetzung gibt. - Eine aufgeplatzte Imprägnier-Flasche und ein Zigarettenstummel lassen vermuten, dass das Zelt eines Anglers in Flammen aufgehen sollte. - Ein Mann hat im Wald etwas vergraben. Handelt es sich um ein Hundekadaver?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen