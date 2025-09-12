Gefährliche SchnitzeljagdJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 41: Gefährliche Schnitzeljagd
45 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Eine Frau wird von ihrer Schwester auf eine Schnitzeljagd geschickt. Während sie den Spuren folgt, wird sie eingesperrt! - Ein Kioskbesitzer bringt einen Karton mit einer Schlange auf die Wache. Als die Polizisten ihn öffnen, ist er leer. - Eine Frau sucht auf einem leerstehenden Gelände nach ihrem Mann, der per SMS einen Hilferuf an sie geschickt hat! - Bei einer Gastronomin wurde eingebrochen, aber scheinbar nichts gestohlen ...
