Auf Streife
Folge 42: Hochschwanger
45 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Ein werdender Papa ist außer sich: Seine hochschwangere Freundin wollte mit dem Taxi in die Klinik und ist nun verschwunden! - Einem Hund ist ein Hilferuf ans Halsband geheftet worden. Die Schwester des Frauchens ist in großer Sorge. - Nach einem Autounfall reagiert ein 17-Jähriger panisch und haut eine Krankenschwester um, die erste Hilfe leisten wollte. - Schüsse im Wohngebiet. Dabei wurde eine Tänzerin getroffen!
