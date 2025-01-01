Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 52
45 Min.Ab 12

Eine schwangere Türkin wird im Restaurant ihrer Schwester von Maskierten krankenhausreif geschlagen. Die Ermittlungen der Beamten verdichten sich auf einen rechtsextremen Hintergrund. - Ein lautstarkes Sexvideo in der Garage eines Paares erregt öffentliches Ärgernis. Als der Mann nichtsahnend nach Hause kehrt, wurde bereits sein Firmenwagen zerkratzt. Das Schmuddelfilmchen zeigt den Nachbarn mit einer fremden Frau.

