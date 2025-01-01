Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 63
44 Min.Ab 12

Eine Krankenschwester vermisst ihre Mutter. Der junge Freund der Mutter vermutet, dass ihr gewalttätiger Ex hinter dem Verschwinden steckt ... Ein übel zugerichteter Kioskbesitzer sitzt auf der Wache und meldet einen Raubüberfall! Kurz darauf bringt eine unbekannte Oberkommissarin die vermeintliche Täterin zur Wache ... Der Besitzer einer Kfz-Werkstatt wird in einem Auto eingesperrt und um Geld beraubt. Anfangs sieht alles danach aus, dass sein wütender Sohn der Täter ist.

SAT.1
