Auf Streife
Folge 69: Verloren nach der Party
45 Min.Ab 12
Nach einer Studentenparty wird eine Frau vermisst - die Mutter wird von dem angeblichen Entführer erpresst. Aber irgendetwas stimmt da nicht. - Die Polizisten beobachten einen Mann, der euphorisch seine Krücken wegschleudert und mit seinem Gips umhertanzt. Es scheint, als sei er auf Drogen. - Vor einem Mietshaus sitzt ein Gerichtsvollzieher im Wagen und betätigt stetig die Hupe mit seinem Kopf, der in einem Sack steckt. Seine Hände sind ans Lenkrad geklebt.
