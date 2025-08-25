Ein Löchlein im VerhüterliJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 76: Ein Löchlein im Verhüterli
44 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12
Wutentbrannt betritt eine Frau mit einer Schublade voller durchlöcherter Kondome das Revier. War es die Schwiegermutter wegen ihres unerfüllten Enkelwunsches? - Ein Wagen rast in einen Gastro-Außenbereich. Als die Polizisten hineilen, sehen sie, wie eine dunkel gekleidete Person flüchtet. Wer war das, wenn der Fahrer bewusstlos hinter dem Steuer sitzt? - Ein Schrottplatzbesitzer ruft seine Tochter an: Jemand ist unbefugt auf dem Gelände! Danach ist er nicht mehr erreichbar.
