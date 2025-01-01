Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Wer hat Angst vorm wilden Mann?

SAT.1Staffel 12Folge 77
Wer hat Angst vorm wilden Mann?

Wer hat Angst vorm wilden Mann?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 77: Wer hat Angst vorm wilden Mann?

45 Min.Ab 12

Ein Mann mit zerkratztem Gesicht, zerrissener und dreckiger Kleidung stürmt auf die Wache: Die Polizei müsse schnell helfen, denn ein Baby sei in Gefahr, sobald der Blutmond aufgeht! - Wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt sind die Polizisten in einem Wohngebiet unterwegs. Vor Ort entdecken sie einen Papierflieger mit einem dringenden Hilferuf! - Panisch irrt eine Frau auf dem Wacheparkplatz umher. Als ihr ahnungsloser Freund auftaucht, schreit sie plötzlich um Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen