Auf Streife

Täter oder Helfer?

SAT.1Staffel 12Folge 78vom 22.07.2025
Täter oder Helfer?

Auf Streife

Folge 78: Täter oder Helfer?

44 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12

Die Beamten finden eine hyperventilierte Frau in einem umgekippten Rollstuhl. Nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen stellt sich heraus: Es ist nicht ihr Rollstuhl! - In großer Sorge um die hochschwangere Freundin meldet ein Mann sie als vermisst. Auf der Wache erwartet ihn eine Überraschung, die ihn fassungslos macht! - Auf Streife hüpft den Polizisten ein gefesselter Mann mit einem Sack über dem Kopf entgegen. Der Justizvollzugsbeamte sollte zuvor einen Häftling zum Arzt begleiten.

SAT.1
