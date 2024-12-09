Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Drama Süss-Sauer

SAT.1Staffel 12Folge 81vom 09.12.2024
Drama Süss-Sauer

Drama Süss-SauerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 81: Drama Süss-Sauer

44 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12

Eine Frau ruft auf der Wache an und beharrt auf eine Essensbestellung. Der Polizist realisiert schnell, dass es sich um einen möglichen Notruf handelt. - Die Polizei wird wegen Einbruchs zu einem Haus gerufen. Vor Ort läuft die Bewohnerin bereits suchend auf der Straße umher, denn sie kann ihren Wagen nicht finden. - Schmuckbehangen betritt eine Frau die Wache. Sie ist sich sicher, dass ihre Nachbarin eine Trickbetrügerin ist und sich auf ihre Kosten eine Luxusuhr gegönnt hat!

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen