Auf Streife
Folge 82: Red swan
45 Min.Ab 12
In eine Ballettschule wurde eingebrochen und eine blutige Nachricht am Spiegel hinterlassen, die an eine der Schülerinnen gerichtet ist! - Eine Rentnerin hebt ihre gesamten Ersparnisse von der Bank ab. Nachdem sie kurz ihren Wagen verlässt, wird das gesamte Geld gestohlen! - Eine Frau liegt neben einem Auto, ihre Hände und Knie sind aufgeschürft und sie hat eine Platzwunde an der Stirn. Daneben liegt ein Babybod<, doch wo ist das Kind?
