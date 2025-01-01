Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kinderklau

SAT.1Staffel 12Folge 84
Folge 84: Kinderklau

44 Min.Ab 12

Die Beamten finden an einer illegal errichteten Baustelle eine verletzte Frau. Mit letzter Kraft stammelt sie einen Frauennamen. - Auf einem Junggesellinnenabschied im Schrebergarten eskalieren die feierwütigen, angetrunkenen Mädels! Die schwangere Braut kann sich die Situation nicht erklären. - Ein anonym verschicktes Paket mit ekligem Inhalt und Blutspuren erreicht eine Kindergärtnerin.Handelt es sich um menschliches oder tierisches Blut?

SAT.1
Alle 13 Staffeln und Folgen