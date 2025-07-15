Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Bewohnerin nach Flucht aus Heim vermisst

SAT.1Staffel 13Folge 102vom 15.07.2025
Bewohnerin nach Flucht aus Heim vermisst

Auf Streife

Folge 102: Bewohnerin nach Flucht aus Heim vermisst

45 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12

Eine herzkranke Bewohnerin verschwindet aus einem Seniorenheim! Parallel vermisst ein Vater seine 15-jährige Tochter. Wie hängen beide Fälle zusammen? - Mit Hilfe einer Drohne wurden Werkzeug und Chloroform in den Gefängnishof einer JVA geschmuggelt! Plante ein Häftling seinen Ausbruch und wer half ihm dabei? - Eine Frau wird vor ihrem eigenen Haus von einem Auto angefahren! War es wirklich ein Unfall oder hat es jemand gezielt auf die 44-Jährige abgesehen?

