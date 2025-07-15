Bewohnerin nach Flucht aus Heim vermisstJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 102: Bewohnerin nach Flucht aus Heim vermisst
45 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12
Eine herzkranke Bewohnerin verschwindet aus einem Seniorenheim! Parallel vermisst ein Vater seine 15-jährige Tochter. Wie hängen beide Fälle zusammen? - Mit Hilfe einer Drohne wurden Werkzeug und Chloroform in den Gefängnishof einer JVA geschmuggelt! Plante ein Häftling seinen Ausbruch und wer half ihm dabei? - Eine Frau wird vor ihrem eigenen Haus von einem Auto angefahren! War es wirklich ein Unfall oder hat es jemand gezielt auf die 44-Jährige abgesehen?
