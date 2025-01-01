Schockierender Autounfall - Beteiligte verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 118: Schockierender Autounfall - Beteiligte verschwunden
44 Min.Ab 12
Die Beamten ermitteln bei einem Verkehrsunfall am See - doch die Beteiligten sind spurlos verschwunden. War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Eine aufstrebende Comedienne wird bei einem Wettbewerb auf der Bühne mit Tomaten beworfen und verletzt. Wollen ihre Konkurrenten ihre Karriere zerstören? Nachdem eine Schornsteinfegerin von einem aggressiven Hausbesitzer niedergeschlagen wurde, finden die Beamten in dessen Haus seine geknebelte Frau.
