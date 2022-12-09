Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Schockierender Autounfall - Beteiligte verschwunden

SAT.1Staffel 13Folge 118vom 09.12.2022
Schockierender Autounfall - Beteiligte verschwunden

Schockierender Autounfall - Beteiligte verschwunden

Auf Streife

Folge 118: Schockierender Autounfall - Beteiligte verschwunden

44 Min.Folge vom 09.12.2022Ab 12

Die Beamten ermitteln bei einem Verkehrsunfall am See - doch die Beteiligten sind spurlos verschwunden. War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Eine aufstrebende Comedienne wird bei einem Wettbewerb auf der Bühne mit Tomaten beworfen und verletzt. Wollen ihre Konkurrenten ihre Karriere zerstören? Nachdem eine Schornsteinfegerin von einem aggressiven Hausbesitzer niedergeschlagen wurde, finden die Beamten in dessen Haus seine geknebelte Frau.

