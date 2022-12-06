Sohn auf gefährlichen AbwegenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 120: Sohn auf gefährlichen Abwegen
45 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12
Eine Mutter kommt zur Wache, weil sie Wehrmachtsorden, eine Waffe und Munition aus dem 2. Weltkrieg bei ihrem Sohn gefunden hat. Ist er in die rechte Szene abgedriftet? Im Keller einer Domina wurde ein Kunde mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen. Was steckt hinter dem vermeintlichen Säureangriff? Eine 33-Jährige erscheint auf der Wache, weil jemand ihre Wohnung verwüstet und einen Heliumluftballon hinterlassen hat. Was hat es mit dem Ballon auf sich?
