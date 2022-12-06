Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Sohn auf gefährlichen Abwegen

SAT.1Staffel 13Folge 120vom 06.12.2022
Sohn auf gefährlichen Abwegen

Folge 120: Sohn auf gefährlichen Abwegen

45 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12

Eine Mutter kommt zur Wache, weil sie Wehrmachtsorden, eine Waffe und Munition aus dem 2. Weltkrieg bei ihrem Sohn gefunden hat. Ist er in die rechte Szene abgedriftet? Im Keller einer Domina wurde ein Kunde mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen. Was steckt hinter dem vermeintlichen Säureangriff? Eine 33-Jährige erscheint auf der Wache, weil jemand ihre Wohnung verwüstet und einen Heliumluftballon hinterlassen hat. Was hat es mit dem Ballon auf sich?

