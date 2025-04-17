Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Tochter von Ex-Knacki brutal attackiert

SAT.1Staffel 13Folge 131vom 17.04.2025
Tochter von Ex-Knacki brutal attackiert

Folge 131: Tochter von Ex-Knacki brutal attackiert

45 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Eine 16-Jährige setzt einen Notruf ab und wird verletzt von den Beamten gefunden. Zuvor war sie mit ihrem ehemals inhaftierten Vater verabredet - Eine junge Frau trägt deutliche Spuren einer Partynacht: Sie ist sich sicher, dass sie mit KO-Tropfen betäubt wurde - doch es kommt noch schlimmer. - Eine Mutter ist besorgt: Ihre Tochter ist nicht nach Hause gekommen. Die Spur führt die Beamten zum neuen Freund der Teenagerin und seiner dubiosen Familie.

SAT.1
