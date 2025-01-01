Mein Mann plant ein Verbrechen!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 21: Mein Mann plant ein Verbrechen!
45 Min.Ab 12
Robert wird von den Polizeibeamten mit einer Schusswunde aufgefunden. Plante der 40-Jährige ein Verbrechen oder steckt etwas ganz anderes dahinter? - Lehrerin Fjella soll Affären mit ihren Schülern haben! Als sie auf offener Straße angezündet wird, kommt die schockierende Wahrheit ans Licht. - Eine Jugendliche verunfallt gemeinsam mit ihrem türkischen Freund. Die Umstände werfen Fragen auf: Wurde der Unfall aus Fremdenhass absichtlich herbeigeführt?
