SAT.1Staffel 13Folge 21
Folge 21: Mein Mann plant ein Verbrechen!

45 Min.Ab 12

Robert wird von den Polizeibeamten mit einer Schusswunde aufgefunden. Plante der 40-Jährige ein Verbrechen oder steckt etwas ganz anderes dahinter? - Lehrerin Fjella soll Affären mit ihren Schülern haben! Als sie auf offener Straße angezündet wird, kommt die schockierende Wahrheit ans Licht. - Eine Jugendliche verunfallt gemeinsam mit ihrem türkischen Freund. Die Umstände werfen Fragen auf: Wurde der Unfall aus Fremdenhass absichtlich herbeigeführt?

Weitere Folgen in Staffel 13

