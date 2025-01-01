30-Jährige von Unbekanntem verfolgtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 23: 30-Jährige von Unbekanntem verfolgt
44 Min.Ab 12
Seit Tagen verfolgt: Ein Unbekannter stellt einer Altenpflegerin nach! Hat es ein gekündigter Ex-Kollege auf sie abgesehen? - Eine 39-Jährige wird mit einer Pistole im Rücken zur Wache geführt: Ist sie die gesuchte Täterin oder was steckt hinter ihren Fahndungsfotos? - Spurenloser Einbruch beim Frauenarzt wirft Fragen auf: Warum wurde der Gynäkologe niedergeschlagen, jedoch nichts gestohlen?
