Explosion mitten im WaldJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 25: Explosion mitten im Wald
45 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Mitten im Wald werden die Beamten von einer Explosion erschüttert und kommen kriminellen Machenschaften auf die Schliche - Eine Streife winkt den Lkw von Fernfahrerin Marie aus dem Verkehr. Plötzlich ertönen Schreie aus dem Laderaum. - In einer Werkstatt wird ein homosexueller Kfz-Mechatroniker fast von einem Regal erschlagen. Ein zufälliger Unfall?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick