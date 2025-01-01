Sorge um Minderjährige führt ins RotlichtmilieuJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 26: Sorge um Minderjährige führt ins Rotlichtmilieu
44 Min.Ab 12
Ist die 17-jährige Lea an einen Zuhälter geraten? Die Beamten durchsuchen ein Haus, wo sich neben illegalem Glücksspiel Unfassbares ereignet. - Ein Schmuck-Diebstahl wird für eine Putzfrau zur existenziellen Bedrohung: Sollte sich der Verdacht gegen sie bestätigen, droht der vorbestraften Frau Gefängnis! - Unfall mit Fahrerflucht! Ausgerechnet die Kamera eines Spanners wird zum entscheidenden Beweismittel ...
