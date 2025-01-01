Sexuelle Übergriffe am ArbeitsplatzJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 37: Sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz
44 Min.Ab 12
Belästigung am Arbeitsplatz! Eine Mittdreißigerin möchte den Sohn ihres Ex-Chefs anzeigen und ist bedauerlicherweise nicht das einzige Opfer. - Blutjung und kriminell? Eine Zehnjährige wurde beim Schwarzfahren mit einem gefälschten Monatsticket erwischt und war in einem verrufenen Veedel unterwegs. - Eine Pfarrerin wurde beinahe von einem Auto überfahren, das gezielt auf sie zuraste. Im Laufe ihres Einsatzes ermitteln die Beamten Unfassbares!
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick