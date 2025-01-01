Brecheisenangriff nach AuffahrunfallJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 42: Brecheisenangriff nach Auffahrunfall
45 Min.Ab 12
Alarmierender Notruf! Laut Melderin gingen nach einem Auffahrunfall zwei Männer mit einem Brecheisen auf sie los. Nun ist die Frau fort. - Auf der Wache bekommen es die Beamten mit einer panischen Frau zu tun, der ein Nacktvideo geschickt wurde, das im Internet kursiert: Zu sehen ist sie selbst! - Lehrerin Lena wurde in ihrem eigenen Haus mit einem Taser niedergestreckt. Kurioserweise sind alle Räume mit Absperrband getrennt. Doch weshalb?
